Hamas'la İsrail arasında varılantakası mutabakatı kapsamında 90li kadın ve çocuk, gece geç saatlerde Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı

Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Filistinliler, Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes mutabakatı kapsamında İsrail’in Ofer Askeri Cezaevi’nden salıverilen 90 Filistinli kadın ve çocuk esiri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

İsrail askerleri, soğuk nedeniyle ateş yakarak bölgede bekleyen Filistinlilere ara ara göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları atarak müdahale etti. Saatler yerel saatle 01.00'e doğru gelirken çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenledi.

Göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahalenin ardından İsrail askeri cipleri, bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı.

İsrail askerlerinin Beytunya beldesine düzenlediği baskından kısa süre sonra Filistinli esirleri taşıyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) himayesindeki otobüs Ofer Askeri Cezaevi’nden ayrıldı.

Otobüs, Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah’taki Filistinli esirlerin teslim edileceği Manara Meydanı'na doğru hareket etti.

İsrail askerlerinin yoldan uzaklaştırdığı Filistinliler, esirleri taşıyan otobüsü gördükten sonra coşku içerisinde ıslıklarla tezahürat yaptı.

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Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer'den serbest bırakılan esirlerin isimleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında bir kadın esirin eksik olduğunun tespit edilmesi sonucu teknik ekiplerin uzlaşılan esir listesine uyulması için İsrail güçlerine baskı yapmak amacıyla arabulucular ve Kızılhaç ile iletişim kurduğunu, kısa süre sonra esirlerin yola çıkacağını bildirdi.

İsrail’den Kanal 12 televizyonu ise sorunun daha sonra çözüldüğünü ve esirlerin yola çıktığını aktardı.

Anlaşma kapsamında serbest bırakılan 90 Filistinli esirden 69'unun kadın, 20'sinin çocuk olduğu bildirildi.

İsrail basını, Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinlilerden 78'inin işgal altındaki Batı Şeria'dan, 12'sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olduğunu yazdı.

Filistinliler, Ramallah’taki Beytunya beldesinde toplandı. Ofer Askeri Cezaevi'ni gören tepeden serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan konvoyun hareket etmesini bekledi. Cezaevi önündeki hareketlilik, bekleyen kalabalığın coşkusunu artırdı.

Ayrıca İsrail ordusunun Ofer Cezaevi yakınlarında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını bekleyenlere insansız hava araçlarıyla göz yaşartıcı gaz bombaları attığı görüldü.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlileri, Ofer Askeri Cezaevi'nden esirlerin serbest bırakılması süresince ve sonrasında yapılacak yürüyüşler ve kutlamalara katılmamaları konusunda uyararak müdahale tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmaya göre, dün serbest bırakılan 3 İsrailli kadın esire karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli esirin serbest kalması öngörülüyordu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri dün akşam saatlerinde Kızılhaç ekibine teslim etmişti.