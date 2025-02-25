Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi öncülüğünde, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi iş birliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında tarihi surlar daha yakından görülebilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, projenin detaylarını anlatarak, Surları yakından görmek isteyen turistlerin, oluşturulan rota doğrultusunda hendek içerisinden yürüyerek veya Canbulat Kapısı’ndan kalkacak golf araçları ile tarihi dokuyu deneyimleyebileceğini söyledi.

Uluçay, projeyle başta esnaf olmak üzere, tüm şehrin turizm pastasından alacağı payı arttırmanın hedeflediğini kaydetti.