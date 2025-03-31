Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 1 Nisan Salı günü oynanacak tek maçla başlayacak. Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarı final için karşılaşacak.
Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarı final için karşılaşacak.
Çeyrek final maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
- Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün
- Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük
- Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın
- Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan