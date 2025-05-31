Fas'ın Tanca Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdürü Osman El-Azzavi, kentte çıkan yangınlarda yaklaşık 85 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.



Azzevi, son 24 saatte, devam eden yangınlara rağmen hasar gören arazi alanında bir artış görülmediğini söyledi.



Çalışmaların şu anda söndürüldükten sonra yeniden alevlerin yükseldiği bölgelerdeki bir dizi yangın noktasını kontrol altına almaya odaklandığını aktaran Azzevi, yüksek sıcaklıklarla eş zamanlı olarak devam eden şiddetli rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.



Azzavi, yangını söndürme çalışmalarında 5 gündür Fas ordusu, sivil savunma ekipleri ve yardımcı güvenlik güçlerinin birlikte çalıştığını ifade etti.



NE OLMUŞTU?

Fas'ın Tanca kentine bağlı Huvvara ormanlarında 26 Mayıs'ta yangınlar çıkmıştı. Fas, 16 Mayıs’ta 2025 yazında orman yangınlarıyla mücadele çabalarını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 17 milyon dolar tahsis edildiğini duyurmuştu.