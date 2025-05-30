Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) organizasyonuyla festival için Ukrayna, Filistin, Polonya, Kolombiya ve Türkiye’den KKTC’ye gelen çocuklar, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen “Dünya Barışı” temalı resim atölyesine katıldı. Çocuklar, Girne Kalesi ve Antik Liman’ı da gezdi.

-1 Haziran’da Girne’de çocuklar için etkinlik var

Öte yandan Girne Belediyesi, ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ dolayısıyla Pazar günü 14.00 – 20.30 saatleri arasında Girne Antik Limanı’nda çocuklara yönelik etkinlik düzenleyecek.

Gün boyunca çeşitli dans ve müzik gösterilerinin olacağı etkinlik kapsamında; yüz boyama, balon dağıtımı yapılacak, çocuklar için şişme oyun alanları da kurulacak. Hediyelik eşyalarla yiyecek/içecek stantları da gün boyu açık olacak.