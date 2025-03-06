T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2024'ün ilk iki ayına kıyasla bu yılın ilk iki ayında yolcu sayısında yüzde 22,54 uçak sayısında ise yüzde 23,48’lik bir yükseliş oldu.

Ercan Havalimanı’nın pist uzunluğunun 3 bin metreye çıkmasıyla birlikte geniş gövdeli uçakların yeni piste iniş gerçekleştirmesinin yolcu sayılarındaki artışta önemli etken oluşturduğu ifade edildi.

Özellikle, Türk Hava Yolları’nın A-350 tipi geniş gövdeli uçağının Ercan Havalimanı’na seferlere başlaması, SunExpress ve diğer hava yollarının da Ercan’a uçuş başlatmasının da yolcu sayısındaki artışta önemli rol oynadığı kaydedildi.

-İlk 2 ayda yolcu ve uçak rakamları yükselişte

Buna göre 2024 yılının ilk iki ayında Ercan Havalimanı’nı 676 bin 835 yolcu kullanırken, bu sayı 2025’in aynı döneminde 829 bin 400’e yükseldi.

Uçak sayına bakıldığı zaman ise 2004’ün ilk 2 ayında Ercan Havalimanı’nı 4 bin 442 uçak kullanırken, 2025’in aynı döneminde bu rakam 5 bin 485 olarak gerçekleşti.

-Yolcu sayılarında artış

Ercan Havalimanı’nı Ocak 2024’te 334 bin 510, 2025 Ocak’ta ise 443 bin 811 yolcu kullandı. 2024 Şubat ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 342 bin 325 iken şubat 2025’te bu sayı 395 bin 589 olarak gerçekleşti.