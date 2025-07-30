Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Çelikkol’un kişisel sergisi “Yolculuk”, dün Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluştu.

Tarihi mekanda unutulmaz konser
Tarihi mekanda unutulmaz konser
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Emre Çelikol

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, sergide; cam ve seramik gibi kırılgan malzemelerle hazırlanan eserlerde aidiyet, ayrılık ve yeniden başlangıç temaları işlenirken, serginin merkezindeki kuş figürü; özgürlük, sürgün ve eve dönüş arzusunu simgeliyor.

“Yolculuk” sergisi, Lefkoşa Müftü Recai Efendi Sokak’ta bulunan Art Space’de 22 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.