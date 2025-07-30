Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Çelikkol’un kişisel sergisi “Yolculuk”, dün Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluştu.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, sergide; cam ve seramik gibi kırılgan malzemelerle hazırlanan eserlerde aidiyet, ayrılık ve yeniden başlangıç temaları işlenirken, serginin merkezindeki kuş figürü; özgürlük, sürgün ve eve dönüş arzusunu simgeliyor.

“Yolculuk” sergisi, Lefkoşa Müftü Recai Efendi Sokak’ta bulunan Art Space’de 22 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.