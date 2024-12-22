İki günlük programla yapılan Drift NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonası final yarışı Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan “MOE Event Park”ta 21-22 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Ülkemizin en sevilen Motorsporları organizasyonlarından olan “Drift”te sezonun final yarışı Cumartesi yapılan sıralamalarla başladı. En yüksek puanı elde eden Enver Haskasap listesinin zirvesinde yer aldı ve ikinci gün için ikili eşleşmeler belirlendi. 5bin civarı seyirci önünde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yerinde takip ettiği ikili eşleşmeler ise 22 Aralık Pazar günü yapıldı.

YÜCEBAŞ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAYI BAŞARDI

Sezonun finaline yakışır performans sergileyen birbirinden yetenekli pilotların eşleşmeleri ardından Pro kategoride İbrahim Yücebaş zafere ulaşmayı başardı. Sezonun 3 yarışını da kazanmayı başaran Yücebaş Drift NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonu oldu. Kasım ayında yapılan sezonun ikinci yarışında olduğu gibi yine finale çıkmayı başaran genç yetenek Altan Çocuk yine hocası İbrahim Yücebaş ile finalde eşleşti. Rakibini oldukça zorlayan Çocuk ikinci olarak sezonu noktaladı. Yarı finalde iki iddialı pilot büyük şanssızlık yaşadı. Şanzımanı kırılan Enver Haskasap ve aracı alevlenen Oktay Erülkü üçüncülük yarışına çıkamadı. Sıralama seansı puanı yüksek olan Enver Haskasap günün üçüncüsü olurken Oktay Erülkü dördüncü oldu.

SARP TOPRAK ÖLMEZ SEMİ PRO ŞAMPİYONU!

9 pilotun mücadele ettiği Semi Pro kategoride rakiplerini tek tek eleyerek finale adını yazdırmayı başaran Sarp Toprak Ölmez finalde Görkem Eren ile eşleşti. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan ikiliden galip gelen Sarp Toprak Ölmez oldu ve Drift NEU 2024 KKTC Drift Semi Pro Şampiyonu olmayı başardı. Görkem Eren ikinci olurken Cengizhan Güngör üçüncü ve Mehmet Yazgan dördüncü oldu.Yarışın ardından ödül töreni İkas Süpermarket önünde gerçekleştirildi. Törende dereceye girenlere kupalarını Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap ve Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar takdim etti.

Pro Kategori

1.İbrahim Yücebaş

2.Altan Çocuk

3.Enver Haskasap

4.Oktay Erülkü

Semi Pro Kategori

1.Sarp Toprak Ölmez

2.Görkem Eren

3.Cengizhan Güngör

4.Mehmet Yazgan