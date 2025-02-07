Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, iş insanı Asil Nadir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Başhekim Bölükbaşı  yaptığı yazılı açıklamada, Kolan British Hastanesi’nde yatan Asil Nadir’in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu  belirtti. 

CTP Eğitim Komitesi Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası” imzasıyla yayımlanan açıklama ve raporu kınadı CTP Eğitim Komitesi Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası” imzasıyla yayımlanan açıklama ve raporu kınadı

Bölükbaşı, kamuoyunda oluşacak dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla Asil Nadir’in sağlık durumu hakkında her gün basına yazlı açıklama yapılacağını vurguladı.