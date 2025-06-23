Tarım Dairesi, yerli ürünlerden domates ve asma yaprağı, ithal ürünlerden ise üzümde limit üstü ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi'nin 13 -20 Haziran tarihleri arasındaki haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerden alınan 54 numunenin 52’si temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren iki numuneye rastlandı. SVS Tic. Ltd. Şti.’ ye ait iki üzüm, firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise, 18 numunenin 14’ü temiz çıkarken, üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü, bir numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Limit üstü bitki koruma ürününden dolayı, Tepebaşı köyü sakini Gülizar Yıldırım’a ait domates, Tatlısu sakini Abdullah Özdilek’e ait domates ve Vadili sakini Elif Güven’e ait domatesin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Bunun yanında, Yıldırım’a ait kasalarda toplanmış domates ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Mevlevi sakini Ramazan Değirmenci’ye ait asma yaprağı imha edildi.