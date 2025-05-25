1.GRUP
Serhatköy SK – Gayretköy:0 – 0
Doğancı SK – Yeddalga: 0 – 1
Zümrütköy SK – Akçay: 1 – 0
2.GRUP
Çamlıbel SKD – Göksu SD: 1- 2
Kayalar SK –Tepebaşı SK: 0 – 2
Bellapais Tatlısu HOSK – Akdeniz:3 – 0
3.GRUP
Yenikent Perçinci SK – DİKA:0 – 2
Pınarbaşı ÇSK – Alayköy GSK:4 – 2
Lefkoşa SKD – Balıkesir SK: 3 – 0
4.GRUP
Mutluyaka HSK – Çayönü SK: 0 – 1
Yenişehir SK – Korkuteli GD: 3 – 6
Pergama SD – Alaniçi YSK: 4 – 2
5. GRUP
Civisil Ardahan SK – Boğaziçi SK:3 – 2
Serdarlı GB – 1461 İskele Trabzonspor: 6 – 0
Ötüken TKOSK – Gönendere: 2 – 1
6.GRUP
Yedikonuk SK – Tatlısu Seracılar: 2 – 2
Büyükkonuk SD – Ergazi GSK: 1 – 1
Kumyalı SK – Yarköy PGSK: 0 – 0