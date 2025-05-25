1.GRUP

Serhatköy SK – Gayretköy:0 – 0

Doğancı SK – Yeddalga: 0 – 1

Zümrütköy SK – Akçay: 1 – 0

2.GRUP

Çamlıbel SKD – Göksu SD: 1- 2

Kayalar SK –Tepebaşı SK: 0 – 2

Bellapais Tatlısu HOSK – Akdeniz:3 – 0

3.GRUP

Yenikent Perçinci SK – DİKA:0 – 2

Pınarbaşı ÇSK – Alayköy GSK:4 – 2

Lefkoşa SKD – Balıkesir SK: 3 – 0

4.GRUP

Mutluyaka HSK – Çayönü SK: 0 – 1

İkişer attılar birer aldılar
İkişer attılar birer aldılar
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Yenişehir SK – Korkuteli GD: 3 – 6

Pergama SD – Alaniçi YSK: 4 – 2

5. GRUP

Civisil Ardahan SK – Boğaziçi SK:3 – 2

Serdarlı GB – 1461 İskele Trabzonspor: 6 – 0

Ötüken TKOSK – Gönendere: 2 – 1

6.GRUP

Yedikonuk SK – Tatlısu Seracılar: 2 – 2

Büyükkonuk SD – Ergazi GSK: 1 – 1

Kumyalı SK – Yarköy PGSK: 0 – 0