Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Erdem Beyoğlu, otizmli bireylerin gelişiminde erken tanı kadar, yoğun ve kesintisiz özel eğitimin de hayati önem taşıdığını belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Beyoğlu, otizm spektrum bozukluğunun (OSB) bireylerin sosyal etkileşim, iletişim ve davranış alanlarında farklılıklar gösterdiği nörogelişimsel bir durum olduğunu belirterek, “Seslenildiği zaman bakmama, kısıtlı göz teması, konuşmada gecikme, diğer çocuklara ilgisizlik, oyuncaklarla beklenen şekilde oynamama, parmak ucunda yürüme gibi temel belirtileri bulunmakla birlikte sıklıkla 3 yaşından önce başlamaktadır.” ifadesini kullandı.

Ülkede otizmin görülme sıklığına ilişkin kesin bir veri bulunmamakla birlikte, 400’ün üzerinde otizmli birey olduğunu kaydeden Beyoğlu, ancak tanı almayan bireylerin de göz önünde tutulmasıyla bu sayının çok daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Dr. Beyoğlu, ülkede devletin özel eğitim merkezlerinde şubat ve yaz tatili gibi uzun süreli eğitim kesintileri nedeniyle otizmli çocukların edindikleri becerileri kaybettiklerini aktararak, “Ayrıca devletin özel eğitim merkezlerinin yetersizliği, özel eğitim öğretmeni yanında konuşma terapisti gibi nitelikli eğitmen eksikliği ve devletin bu konudaki kayıtsızlığı aileleri çaresiz bırakmaktadır. Bu durum, bizim gözümüzde devletin ayıbıdır. Otizmli bireylerin gelişimi için tatil değil, kesintisiz ve nitelikli eğitim şarttır.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, otizmli bireyler için yaz ve şubat tatillerinin kaldırılıp, yıl boyu kesintisiz eğitim imkânı sağlanması gerektiğini belirten Beyoğlu, her otizmli çocuğun ücretsiz, nitelikli ve bireyselleştirilmiş eğitime erişiminin garanti altına alınmasını talep etti.

Beyoğlu, otizmli çocuğu olan ailelere daha çok maddi destek sağlanarak, bakım ve eğitim yüklerinin hafifletilmesinin önemini de işaret ederek, “Otizmli bireylerin eğitim hakkı, insan hakkıdır! Devlet, eğitimdeki bu büyük açığı derhal kapatmalı, özel eğitimi bir lütuf değil, zorunlu bir hak olarak görmelidir.” dedi.