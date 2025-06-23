Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 30 Haziran-29 Ağustos tarihleri arasındaki yaz programı süresince atölye çalışmalarının yanı sıra kültür ve eğlence gezileri, workshoplar ile bilim fuarı etkinlikleri de yapılacak.

2025 Yaz Programı kapsamında verilecek eğitimler şöyle:

“Jimnastik; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Science Teknology Engineer Matematic-STEM) Proje Grubu; Minik Modern Dans; Büyük Teknik Bale; Yüzme Kursu (CIU Arena-Havuz); Klinik Pilates; Halk Dansları; Okuma Yazma Kursu; Modern Dans (Cazz); Dikkat Geliştirme Atölyesi; Bale; Latin Dans, Seramik Atölyesi; Genç Orkestra; Yoga; Satranç; Genç Tiyatro; Fotoğrafçılık Atölyesi; Ahşap Atölyesi; Çocuk Koro; Gitar Çalışması; Mutfak Atölyesi; Resim Atölyesi”

