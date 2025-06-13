Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliğinde “Türk Dış Politikasında Güncel Yönler: Strateji, Değişimler ve Meydan Okumalar” konulu panel düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, panel açılışında konuşan DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, seminerin konuşmacıları Yrd. Doç. Dr. Mehtap Kara, Araştırma Görevlisi Vera Liubchak ve Araştırma Görevlisi Oğuz Ufuk Haksever’i tanıttı.

Panele, Türkiye'nin büyük güç rekabetinde korunma stratejisini anlatarak başlayan Yrd. Doç. Dr. Mehtap Kara, Türkiye'nin “riskten korunma (hedging)” stratejisi sayesinde uluslararası koşulları kendi lehine kullanabildiğini kaydetti.

Araştırma Görevlisi Vera Liubchak da, Türkiye'nin dünya sistemindeki rolüne ilişkin vizyonunu Rusya ve ABD ile ilişkileri bağlamında anlattı. Liubchak, ABD ve Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesinin Türkiye'ye daha üst düzey bir hegemon olduğunu kanıtlama fırsatı verdiğini söyledi.

Araştırma Görevlisi Oğuz Ufuk Haksever ise, “AK Parti'nin dış politikasındaki iki boyutlu popülizme odaklandı, Kıbrıs sorununda Türkiye'nin federal çözümden iki devletli çözüme geçişini” analiz etti.

Panelde, sorular üzerine panelistler Prof. Dr. Sözen’in moderatörlüğünde Türkiye’nin dış politikasındaki strateji, değişimler ve meydan okumalarını inceledi.