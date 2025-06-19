Fileleftheros’un haberine göre yolculara gönderilen mesajlarda, kısa süre önce yolcuların kimlik bilgilerine yetkisiz erişim sağlandığı ancak şirket sunucusuna ya da elektronik altyapısına müdahale olmadığı bilgisi verildi.

Mesajda, yetkisiz erişimden etkilenmiş olabilecek verilerin erişim kodları, kredi kartı ya da ödemelerle ilgili herhangi bir bilgi değil, yolcuların pasaport numaraları elektronik posta adresleri, telefon numaraları, uçuş numarası ve güzergahı ve navlun türü olduğu kaydedildi.

Şirket, yolculardan, kendilerinden kişisel veya ekonomik verilerini talep eden elektronik posta ya da kısa mesajlara karşı dikkatli olmalarını istedi.