Sunuşlarla başlayan toplantının gündeminde, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Tasarı, motorlu araçların işletme izinleriyle ilgili harçları yeniden düzenliyor.

Bugünkü toplantıda ayrıca görüşülmesi geçen hafta tamamlanan Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesi yapılarak bütünü oylanacak.

Bu tasarı ise naylon kullanımıyla ilgili yasaklar ve düzenlemeler içeriyor.