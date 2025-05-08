Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nikos Hristodulidis’i masada “uzlaşı” deyip, adada Kıbrıs Türk halkını köşeye sıkıştırmaya çalışmak ve iki yüzlü bir siyaset izlemekle eleştirdi.

Hristodulidis’in izlediği politikalara ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Rum lider Nikos Hristodulidis’in söylemlerini hayretle izliyorum. Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin huzurunda verdiği sözleri, adaya döner dönmez unuttu” dedi.

Tatar “Hristodulidis şimdi çıkıp basının karşısında ‘elimizde anahtar var, stratejimiz var’ diyor. Peki, o anahtar hangi kapıyı açıyor? O anahtar, Kıbrıs Türk Halkının temel insan haklarının gasp edildiği, haksız ve hukuksuz izolasyonların sürdüğü kapıyı açıyor. Ancak Kıbrıs Türk halkı artık o kapıdan geçmeyecek çünkü Kıbrıs Türk Halkı, kapının eşiğinde kandırılarak bekletilmekten bıktı, aynı oyun defa defa üzerimizde oynandı. Zaman başkalarını memnun etme zamanı değil, zaman Halkımızın iradesini ileriye taşıma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

- "Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin huzurunda verdiği sözleri, adaya döner dönmez unuttu"

Hristodulidis’in, Cenevre’ye giderken ‘müzakereleri kaldığı yerden başlatacak 5 maddelik öneriyle gidiyorum’ diyerek kendi halkını büyük beklentilerle manipüle ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Peki, orada ne sundu? 20 Ocak’ta ‘paket’ diye duyurduğu, sözde 8 maddeyi yeniden okudu. Ardından Genel Sekreter’in Yardımcısı DiCarlo’nun önerisini çalmaya da teşebbüs etti. Geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren söylediklerine, sızdırdıklarına baktığımda görüyorum ki, çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

Hristodulidis’in genel tutumunun uzlaşıdan, çözümden yana olan bir liderin tavrı olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar “Masada ‘uzlaşı’ deyip, adada ‘Kıbrıs Türk halkını daha fazla nasıl baskı altına alırım’ güdüsüyle hareket etmek, diplomasi değil, maskeli bir oyundur. Kıbrıs Türk Halkı bu oyunu defalarca izledi. Crans Montana’da da aynı senaryoyu oynadılar. Masada söylediklerini adaya döner dönmez unutan bir liderle karşı karşıyayız” dedi.

Tatar değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

“Rum lider, ‘Kıbrıs Türk tarafı çözümü reddediyor’ diyerek uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Gerçek ise bambaşka. Kıbrıs Türk Halkı, müzakere yoluyla bulunacak bir uzlaşıya taraftır. Ancak egemenliğinden, devletinden vazgeçip Rum’u ikna çabası içine girerek, karşı tarafın istediği tek egemenliğe dayalı bir uzlaşı müzakeresine girmeyecektir.

Hristodulidis’in hedefi, Kıbrıs Türk Halkını Rum egemenliği altına almaktır. Bu, çözüm arayışı değil, dayatma siyasetidir. Hristodulidis, Crans Montana’dan bu yana değişen tek bir söylem geliştirmemekle kalmayıp tek hedefi kendisini mağdur gösterip, Kıbrıs Türk Halkını kendince baskı altında tutmaktır. Ama bilsin ki, Kıbrıs Türk Halkı bu oyuna gelmeyecektir.

Hristodulidis’in algı operasyonlarına paralel söylemler geliştiren adayların varlığı, seçim sürecinde dikkatle izlenmelidir. “Seçilirsem Rum tarafının beklentilerini karşılayacağım” izlenimi veren bu adayların halkımıza nasıl bir gelecek vadettiğini sorgulamak zorundayız. Rum liderin baskıcı siyasetini Kıbrıs Türk halkının egemenlik talebine bağlama cüretinde bulunanlar emin olsunlar, karşılarında haklarını talep eden halkımızı bulacaklar.”

“Rum liderin tükenmiş federasyon ısrarı, Kıbrıs Türk Halkını Rum egemenliği altına almayı amaçlayan bir oyundan ibarettir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve haklarını, Rum liderin belirleyeceği bir çerçeveye sıkıştırmanın, çözüm değil teslimiyet olduğunu kaydetti. Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, eğer karşı tarafta da uzlaşı iradesi varsa kendi devletini, egemenliğini ve iradesini koruyarak müzakere masasında yerini alacaktır. Bu Halk, Rum tarafının tahakküm teşebbüslerine teslim olmayacak kadar güçlüdür” ifadelerini kullandı.

- Hristodulidis masada ‘uzlaşı’ diyor”, adaya döndüğünde halkımızı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor

Rum lider Hristodulidis’in iddialarının sadece Kıbrıs Türk tarafını hedef almadığını, aynı zamanda kendi halkını da yanıltma çabasının bir uzantısını teşkil ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Masada ‘uzlaşı’ deyip, adada ‘Kıbrıs Türk Halkını köşeye sıkıştıracağım’ demek, iki yüzlü bir siyasetin göstergesidir” vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle noktaladı:

“Kıbrıs Türk halkı olarak biz, çözümden yana duruşumuzu her fırsatta ortaya koyduk. Ancak bu çözüm, Rum’un belirlediği çerçeveye sığdırılacak bir teslimiyet modeli değil, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüz temelinde, iki devletli bir çözümdür. Bizi izolasyonla sindirme politikası güdenlere cevabımız nettir: Kıbrıs Türk halkı, haklarından ve egemenliğinden asla vazgeçmeyecektir. Çünkü bu halk, Rum iradesine teslim olmayacak kadar onurlu, dirayetli ve güçlüdür.”