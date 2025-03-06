CTP açıklamasına göre, ziyarete; Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Milletvekilleri Fide Kürşat ve Filiz Besim yanında Meclis eski Başkanlarından Fatma Ekenoğlu, Güzelyurt Kadın Örgütü Başkanı Kadriye Pire ayrıca Nilden Bektaş Erhürman ve birçok kadın örgütü üyesi katıldı. Açıklamaya göre ziyarette, “kadın emeğinin yanı sıra son yıllarda derinleşen kadın yoksulluğu” ele alınan konular oldu.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, işçilere hitaben yaptığı konuşmada ülkesini bırakarak adaya çalışmaya gelen kadın işçilere verdikleri emek için teşekkür ederken, CTP Kadın Örgütü'nün yıllardır verdiği emek, eşitlik ve demokrasi mücadelesinden bahsetti.

Açıklamaya göre, ağırlıkla Mardin, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Hakkari bölgelerinden gelen kadın işçiler, CTP Kadın Örgütü'ne hazırladıkları hediyeler için teşekkür etti. Heyet, bölgedeki fabrikaların yöneticileriyle de görüşerek narenciyenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.