Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı, 3 Aralık’ta gerçekleştirilecek İsias Otel beşinci duruşmasının, çok kritik ve önemli olduğunu ifade ederek, duruşmanın bilirkişi raporuna göre şekillenmesini beklediklerini vurguladı.

Esendağlı, uzun süreç ve çeşitli bilirkişi raporlarından sonra mahkemenin son kez görüşüne başvurduğu Dokuz Eylül Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi’ne mensup hocalardan oluşan bilirkişi heyetinin 4 Eylül’de olay yeri olan enkaz alanından numune alıp, kapsamlı raporunu hazırladığını ve 28 Ekim’de mahkeme dosyasına sunduğunu anımsattı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, 3 Aralık’ta görüşülecek İsias Otel beşinci duruşması öncesinde TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

3 Aralık’ta görüşülecek duruşmanın bilirkişi raporu geldikten sonra ilk celse olacağına dikkat çeken Esendağlı, “Bununla ilgili hem avukatlar hem hukukçular hukuki mütalaalarını hazırlanmaya başladı. Bizim açımızdan yapılan bu çalışmalarda, bahse konu bilirkişi raporunda sanıklara atfedilen fiillerin olası kastla birçok insanın ölümüne sebebiyet verme suçunun unsurlarının oluştuğu hukuki kanaati oluşmaya başladı.” dedi.

Kendileri açısından önemli olan bir diğer hususun da suça katılan Adıyaman Belediyesi’ndeki ilgili dönem kamu görevlileriyle ilgili soruşturmanın geldiği aşama olduğunu belirten Esendağlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onu da ayrıca takip ediyoruz. Davaların birleştirilmesi noktasında avukatlarımızın çaba ve girişimleri söz konusu. Bu dava önemli, duruşmanın bilirkişi raporuna göre şekillenmesi bekleniyor. Sanık avukatlarının ne müdafaa edeceklerini göreceğiz. Bizim avukatlarımız sürece ciddiyetle hazırlanıyorlar.”