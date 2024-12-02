Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Antrenör ve Sporcu Gelişim Kampına katılacak ekibimiz İstanbul’a gitti.

Sporcularımız Nida Toko ve Elvin Altındağ, antrenörleri Mustafa Erbulut ve Berk Aydoğan eşliğinde İstanbul Sancaktepe’de düzenlenen Antrenör ve Sporcu Gelişim Kampında hafta boyunca antrenman yapacaklar.

Sapsızoğlu: Gururluyuz

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, sporcularımız ve Elvin Altındağ, antrenörlerinin kampa katılmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’de her ay düzenlenen ve 5 günlük düzenli antrenman yapma imkânı sağlayan kamplara katılmamız meyvelerini verdi.

Bir yıl önce katılmaya başladığımız sporcu gelişim kamplarında haftalık 25 saatlik antrenman periyotları sonuncunda sporcularımız Türkiye genelinde küçükler kategorisinde seçilmiş sporcular arasında yer alıp, Milli Takıma girmeyi başardılar. Antrenörlerimiz de Milli Takım’da yer alıyorlar. Antrenör ve sporcularımızın Türkiye Milli Takımı’nda yer almalarının mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız

Bu güzelliğin oluşmasında başrol oynayan antrenörlerimiz Berk Aydoğan ve Mustafa Erbulut ile sporcularımız Nida Toko ve Elvin Altındağ’ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Her zaman çocuklarımızın yanında olan YEKTUR direktörü Fatma Kurt’a da kafilemizin tüm uçak giderlerini karşıladığı için çok çok teşekkür ederiz.”