Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi’nin çevrimiçi öğrenci gazetesi “Perspektif”, yayın hayatına başladı.

Öğrencilerin içerik üretim sürecine aktif olarak katılımlarını destekleyen bir proje olan Perspektif’in, fakülte bünyesinde gönüllü öğrencilerin katkısıyla hazırlandığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, ekibi öğrencilerden oluşan Perspektif, yazılı ve görsel haber içerikleriyle kampüsün nabzını tutmayı ve genç iletişimcilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay’ın mentorluğunda hayata geçirilen gazete, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle birleştirebilecekleri etkili bir ortam yaratıyor.

Gazete, sadece kampüs haberlerine değil; aynı zamanda öğrenci görüşlerine, başarı öykülerine, röportajlara ve kültür-sanat içeriklerine de yer veriyor.

İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Perspektif’in Genel Yayın Yönetmenliğini Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal, Yazı İşleri Müdürlüğünü Yrd. Doç. Dr. Oshan Uluşan ve Arş. Gör. Can Tunca, Kurumsal İletişim Müdürlüğünü Öğr. Gör. Ufuk Altunç, Multimedya Editörlüğünü ise Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük üstleniyor.

Tüm içeriklere ise “perspektif.neu.edu.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

- Kasap: “Öğrenciler, iş başvurularında somut deneyimlerini de etkili bir şekilde ortaya koyabilecekler”

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, Perspektif’in öğrencilere çok yönlü katkılar sağlayacağını belirterek, “Öğrenciler, sınıfta öğrendikleri teorik bilgilerin yanı sıra basın-yayın, halkla ilişkiler, dijital medya ve gazetecilik gibi alanlarda uygulamalı deneyim imkanı bulacaklar” dedi.

Ayrıca Perspektif’in, öğrenciler için sektör profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurmalarına olanak sağlayarak kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarına destek olacağını belirten Kasap, “Bu sayede öğrenciler, sektörün işleyişini yakından tanıma fırsatı bulurken, iş başvurularında somut deneyimlerini de etkili bir şekilde ortaya koyabilecekler.” dedi.

-Atay: “Perspektif, sadece bir gazete değil, hepimizin ortak sesi ve platformudur”

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay da, Perspektif gazetesinin evrensel hak ve özgürlüklere saygı temelinde yayın yaptığını; hiçbir şekilde ırk, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, sağlık durumu, engellilik veya inanç gibi konularda ayrımcı veya ötekileştirici bir dil kullanılmadığını belirtti.

Öğrencilere çağrıda bulunan Atay, “Perspektif, sadece bir gazete değil, hepimizin ortak sesi ve platformudur. Bu yüzden yalnızca okuyup takip etmekle kalmayın, bize katılarak haber, fotoğraf, video ve podcast gibi farklı mecralarda içerik üreticisi olarak aktif rol alın.” ifadelerini kullandı.

- Öğrencilerin gözünden “Perspektif”

Perspektifte görev yapan Gazetecilik Bölümü öğrencileri, burada görev almanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Berivan Babahan isimli öğrenci, “Perspektif, kariyerimiz için çok önemli bir basamak. Burada haberciliğin tüm süreçlerini deneyimleyebiliyoruz.” dedi.

“Haber yazma ve kamera kullanma becerisi kazanmak isteyen herkesi bekliyoruz.” ifadelerini kullanarak Perspektif’in sunduğu fırsatlara dikkat çeken Ebru Doğan ise, kendilerine sunulan fırsatların çeşitliğine dikkat çekti.

Rahat ve profesyonel bir çalışma alanları olduğunu belirten Veli Seymen Kocaer de, “Haber yazma, kamera kullanma ve fotoğraf tekniklerini öğretim görevlilerinin desteğiyle uygulamalı öğreniyoruz. Perspektif, öğrendiklerimizi pekiştirmek için harika bir ortam.” diye konuştu.

Sara Shabiri Hussein Somjee ise, “Burada dikkatle dinleyip, hedefe yönelik yazıyor ve yaptığımız işlerle değer yaratıyoruz.” ifadesine yer verdi.