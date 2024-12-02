Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Çayırova ve Pamuklu köylerinde ağıllar bölgesi oluşturma çalışmalarında sona yaklaşıyor. İskele Kaymakamlığı ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje, çevre sağlığı ve hayvancılığın geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu,Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, muhtarlar ve proje ekiplerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında projeyle ilgili son durum ele alındı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, projenin bölge halkı için önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hayvancılık, bölgemizin en temel geçim kaynaklarından biri. Çayırova ve Pamuklu'da ağıllar bölgesi oluşturmak, hem çevre sağlığını korumak hem de hayvanların daha uygun koşullarda yetişmesini sağlamak açısından kritik bir adımdır. Özellikle gençlerimize yeni iş imkanları yaratmak ve hayvancılık sektöründe istihdamı artırmak bizim için çok değerli. Bu projeyle birlikte sadece mevcut sorunları çözmekle kalmayacağız, aynı zamanda bölgemizi geleceğe taşıyacak önemli bir altyapıyı da kurmuş olacağız."

Başkan Tuğlu, belediye ekipleriyle birlikte projenin her aşamasını yakından takip ettiklerini belirterek, "Çalışmalarımızın artık sonuna yaklaştık. Bu projeyi hayata geçirerek sadece Çayırova ve Pamuklu için değil, tüm bölgemiz için örnek bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Bu süreçte bize destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum," dedi.

Kaymakam Toroslu: “Hayvancılık Bölgemizin Vazgeçilmezidir”

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ağıllar bölgesi projesinin bölge halkı için taşıdığı önemi vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçik Büyükkonuk bölgesi, kırsal bir alan olmasının yanı sıra hayvancılığın temel geçim kaynaklarından biri olduğu bir bölgedir. Ancak, mevcut koşullar hem çevre hem de halk sağlığı açısından çeşitli sorunlar yaratıyor. Bu nedenle ağıllar bölgesi projesi, bu sorunların çözümünde çok önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca, bu projeyle birlikte gençlerimize iş imkanı yaratılacak, istihdam artırılacak ve bölgenin ekonomik yapısına katkı sağlanacaktır."

Kaymakam Toroslu, projenin hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmaların ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde ilerlediğini belirterek, "İlgili kurumlarla sağlanan iş birliği ve Belediye Başkanımız Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun katkıları ileyürütülen bu projede sona yaklaşıldığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu girişim, bölgedeki yaşam standartlarını yükseltecek ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın çok daha iyi koşullarda çalışmasını sağlayacaktır," dedi.

Proje Hayata Geçiyor

Toplantı sonrası ağıllar bölgesi olarak belirlenen alanlarda saha çalışmaları başladı. Projenin hayata geçirilmesiyle, hayvan yetiştiriciliği yapan bölge sakinlerinin daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda faaliyet göstermesi sağlanacak. Ayrıca, çevresel sorunların önüne geçilerek köy yaşam kalitesi artırılacak.

İskele Kaymakamlığı ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde yürütülen bu önemli proje, hayvancılık sektöründe yeni bir sayfa açarken, diğer köylerde de benzer çalışmalar için ilham kaynağı olacak. İki kurum projeyi kısa sürede tamamlamak için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam ediyor. Kaymakam Toroslu ve Başkan Tuğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının yaşam koşullarında büyük bir iyileşme sağlanacağını belirtti.