Gönyeli’de meydana gelen olayda, komşuların ait bisikletleri çalan ve satarken suçüstü yakalanan Del Rahman Abdullah Hassan Yousef, soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu kalacak.

Zanlı, sirkat suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

APARTMAN BOŞLUĞUNDAN İKİ BİSİKLET ÇALDI

Polis, 9 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.30’da Gönyeli’de Tandoğan Sokakta bulunan bir apartmanın merdiven ayakları boşluğunda muhafaza edilen A.A.’ya ait 1 adet 3 bin TL değerindeki ümit marka kırmızı renkli bisiklet ile 1 adet 5 bin TL değerindeki mavi renk cover marka bisikletleri sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının çaldığı bisikletleri sosyal medyadan satışa sunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ümit marka kırmızı renkli bisiklet İskele’de sakin bir şahsa kendisinin olduğunu belirtip sahte davranışla satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının yine aynı apartmanda 4 bin TL değerindeki Cabo marka bisikleti sirkat ederek daha önce bisikletini çaldığı A.A.’ya satmak istediği esnada suçüstü hali tutuklandığını açıkladı.

EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Bölgede benzer sirkat meseleleri olduğunu kaydeden polis, zanlının bu suçlarla bağı olup olmadığının araştırılacağını aktardı. Polis, ayrıca zanlının evinde bulunan uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin analize gönderileceğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir