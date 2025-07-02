Fileleftheros, Lefkoşa’nın Rum kesiminde ticari bir araçta ve Aradip’teki bir deponun yanında atıl durumdaki bir araçta dün yapılan aramalarda 759 karton sigara, 243 karton elektronik sigara ve 71 kilo 350 gram sarma sigara tütünü ele geçirildiğini yazdı.

Geçen pazar günü de ihbar üzerine Larnaka Havalimanı’nda, İngiliz vatandaşı bir yolcunun bagajında 125 karton sigara ele geçirildiğini belirten gazeteye göre, sigaraların, üzerinde Rumca ve Türkçe uyarı yazısı bulunmadığından, gümrüksüz oldukları anlaşıldı.