Dipkarpaz’da 16 eşeğin öldürülmesiyle ilgili dün

yeniden mahkemeye çıkarılan 4 zanlıdan 3'ünün tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, 1'i ise serbest kaldı. Ancak dünkü mahkemede dikkat çeken ve gözlerden kaçan bir ayrıntı vardı.

Tutuklanan dört kişiden üçüne “hayvan öldürme” ya da “hayvanlara zarar verme” suçlamaları getirilmedi.

Olayla ilgili 25 Şubat tarihinden beri tutuklu bulunan Turan Kalın ve Evren Dağ’a sadece “ateşli silahı güven altında tutamamak” suçundan dava okundu.

Yani, Kalın ve Dağ’ın Dipkarpaz’da 16 eşeğin öldürülmesiyle ilgili herhangi bir bağlantısı olmadığı ve bu konuyla ilgili tamemen suçsuz oldukları ortaya çıktı. Bir diğer deyişle söz konusu iki kişi, bir haftadan fazla bir süre adeta bir hiç uğruna hapis yattı, bu da yetmezmiş gibi itibar suikastine uğradı.

Kalın ve Dağ, yeterince delil olmamasına rağmen polis tarafından tutuklanmalarından sonra gazetelerde açık isimle deşifre edilmelerinin ardından özellikle sosyal medyada adeta linç edildi.

İlgili haberlerin yorumlarında, olayın gerçek yüzünü bilmeyen birçok kişi tarafından “katiller” şeklinde haksız saldırılara ve hakaretlere maruz kalan söz konusu iki isim, şimdi iade-i itibar bekliyor.

Öte yandan söz konusu davada, ülkedeki birçok basın yayın organı tarafından zanlılara katil muamesi yapılması ancak zanlıların suçsuz olduklarının ortaya çıkması, ülkedeki internet gazeteciliğinin güvenirliliğini de sorgulattı.

Bir yanda sunulan bilginin doğruluğunu netleştirmek için detaylı araştırmalar yapmadan dezenformasyon yapan internet gazeteleri diğer yandan bu gazetelerin sosyal medya hesaplarından tutuklanan kişiler hakkında çirkin itiraflarda bulunan yüzlerce kişi, toplumun ne kadar ön yargılı olduğunu da gözler önüne serdi.