Haravgi ve Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Lacroix dün New York’ta BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada BM’nin barış operasyonlarının onlarca yıldır, siyasi amaçların desteklenmesi ve ilerletilmesinin yanı sıra çatışmadan barışa geçiş yapmaya çalışan ülkelere yardım etmek amacıyla siyasi ve askeri olanakları birleştirdiğini söyledi.

Buna örnek olarak UNFICYP’in yarım yüzyıldan fazladır varlığını sürdürdüğü Kıbrıs’ı gösteren ve durumun sakinliğini koruduğunu dile getiren Lacroix, bu istikrarın "altta yatan gerginlikler olmamasından değil, misyonun sürekli gözetimi ve sessiz bir şekilde yürüttüğü etkin çalışmalardan kaynaklandığını" savundu.

Barış gücünün istikrarı koruma ve gerginliğin tırmanmasını önleme konusundaki rolünün hafife alınamayacağını kaydeden Lacroix, BM’nin barış misyonlarının, güven inşa edilmesi ve barışa ilişkin ihtimallerin artırılmasına katkıda bulunabileceğini söyledi.