Ülker Lefkoşa Maratonu dün gerçekleştirildi.

Tüm geliri Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören "minik kahramanların" tedavi süreçlerinde değerlendirilecek maratonda ilk start 21 km koşusu için saat 07.00'de Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı tarafından verildi.

Maratonda 10 km için start ise 07.30’da verildi. 10 km kategorisinde 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-59 yaş ve 60+ olmak üzere 6 farklı yaş kategorisinden 217 koşucu yarıştı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen çocuk koşusu 09.40’ta start aldı.

6-12 yaş arası çocukların ailelerinin onay ve gözetiminde katıldığı koşunun startını LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklarla birlikte yaptı.

Ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı 4 km halk koşusu ise 11.50’de başladı. Halk koşusu için 14 bine yakın göğüs numarası kaydı yapıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, halk koşusu öncesi yaptığı konuşmada, yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Harmancı, “Onkoloji Servisi'ndeki minik kahramanlarımızı asla yalnız bırakmayacağınızı ispatladınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsın Lefkoşa.” dedi.

Koşu start alanında, ayrıca, çeşitli yiyecek ve içecek stantları yer aldı. Çocuk ve yetişkinlere yönelik aktiviteler ve gösteriler yapıldı.

Ülker Lefkoşa Maratonu 10 ve 21 kilometre kategorilerinde derece giren koşuculara ödülleri verildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi binası önünde düzenlenen ödül töreninde 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 Yaş ve 60+ olmak üzere 6 farklı yaş kategorisi ile genel klasmanda olmak üzere 72 koşuya, kupa ve nakit ödüller verildi. Ülker Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl ayrıca 10 kilometrede yarışan Dimitri Ziuzin’e centilmenlik ödülü verildi.

10 ve 21 kilometre koşularında dereceye girenlere ödülleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Spor Kulübü As Başkanı Akın Aktunç, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı aynı zamanda Çocuk Onkoloji Servisi Bölüm Doktoru Dr. Ayşe Sayılı Erenel tarafından takdim edildi.