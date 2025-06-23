KKTCDOB’dan yapılan açıklamaya göre, serinin ilk konseri "Operanın Genç Yetenekleri” cumartesi akşamı saat 20.30’da, Bellapais Manastırı’nda verilecek.

Genç sanatçılara sahne deneyimi kazandırmak ve kamuoyunda görünürlüklerini artırmak amacıyla düzenlenen özel konserde; soprano İrem Değirmencioğlu, Zeynep Erçelik Bülbül, Özün Şensoy, İzlem Özlüoğlu ve Nurseli Tilki, mezzo-soprano Meryem Boran, bariton Baran Bülbül ve Onat Kıraç ile bas-bariton Emre Can Cambaz sahne alacak.

Genç yeteneklere, deneyimli piyanist ve korrepetitör Esra Poyrazoğlu Alpan eşlik edecek. Konserde, klasik opera repertuvarından seçkin eserler seslendirilecek.

Telsim’in iletişim desteğiyle gerçekleştirilecek konser, halka açık ve ücretsiz olacak.



