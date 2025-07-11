Birlikten verilen bilgiye göre Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantıda Birlik Müdürü Muammer Güneş, Mali İşler Amiri Emine Haydaroğulları ve İdari Memur Nazan Özlatif de hazır bulundu.

Toplantıda başkanlar, gerçekleştirilen yurt dışı temasları ile ilgili bilgilendirerek değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Birliği ile ilişkilerin de ele alındığı toplantıda, bu ilişkilerin güçlendirilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Başkanlar, karşılaşılan ve yaşanması olası zorluklarla ilgili neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunarak ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin bir yol haritası oluşturulması konusunda karar aldı.

Türkiye’den gelen su ve ücretler konusunun da görüşüldüğü toplantıda, Meclis’te devam eden yasa çalışmaları, belediyelerin yaşadığı güncel sıkıntılar da ele alınarak, bunlarla ilgili gerekli temasların sağlanması için Yürütme Kurulu’na yetki verildi.

Toplantıda ayrıca, üç aylık raporlar da başkanların bilgisine sunuldu.