KKTC İnsan Hakları Derneği, Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı, Konsey Başkanlık Sekreteri Ahmet Yıldırım imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Anayasa’nın ilgili bazı maddelerine dikkat çekilerek hükümete uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, “Devletin sosyal, ekonomik, siyasal veya yasal temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasal ve kişisel çıkar veya nüfuz sağlama amacı ile her ne surette olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edilmesine” girişen kişiler hakkında yasal işlem başlatılması için Başsavcılıktan talep etmesi konusunda hükümete çağrı yapıldı.