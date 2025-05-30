Fileleftheros’un “Baf Çiftçileri SOS Verdi” başlıklı haberine göre, 4 Baf milletvekili, Akama Belediye Başkanı, tarım örgütleri, yerel kurum temsilcileri ve çok sayıda çiftçinin katıldığı toplantıda, çiftçiler artık sulama amaçlı suyun “damlalıkla” verilmekte olduğuna, günlerce bir damla sulama suyu bile alamayan çiftçiler bulunduğuna dikkat çekti.

Çiftçiler piyasada ilk tarımsal ürün eksikliğinin görülmeye başladığına ve önümüzdeki günlerde durumun, gerek piyasada tarımsal ürün yeterliliği gerekse tüketici fiyatları düzeyinde çok daha ciddi hale geleceğine vurgu yaptı.