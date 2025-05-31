UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan ekibi Inter ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) kozlarını paylaştı.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan "Devler Ligi final maçı,

Saat 22.00'da başlayan final mücadelesi, TRT1'den naklen yayımlanıyor.

Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetiyor. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstleniyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro.

PSG, Achraf Hakimi'nin 12. dakikada kaydettiği golle dev finalde 1-0 öne geçti. Golün asistini 19 yaşındaki Desire Doue yaptı.

Fransız devi, 20. dakikada Desire Doue ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Desire Doue

Dev mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan 19'luk Desire Doue, skoru 3-0 yaptı ve 2 gol, 1 asistle müsabakaya damga vurdu.

Inter'i adeta dağıtan PSG, 73. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile farkı 4'e çıkardı: 4-0

Dev maçın skorunu 87. dakikada PSG'nin 19 yaşındaki oyuncusu Senny Mayulu ilan etti: 5-0

Rakibini adeta sahadan silen ve Devler Ligi finallerinin en farklı galibiyetine imza atan PSG, bu dev kupayı tarihinde ilk kez kazandı.

Inter'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 70 dakika görev yapan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 2. kez yer aldığı Devler Ligi finalinden eli boş döndü.

31 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında İstanbul'da oynanan finalde forma giymiş; Inter, Manchester City 1-0 mağlup olmuştu.

Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncumuz olarak tarihe geçti.