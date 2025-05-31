Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi PSG bugün karşı karşıya gelecek.

FİNALDE DÜDÜK KOVACS'IN |

"Devler Ligi"nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

INTER VE PSG'NİN İLK RESMİ KARŞILAŞMALARI |

Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İKİNCİ FİNALİ |

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

PSG - INTER MAÇI HANGİ KANALDA? |

31 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak PSG - Inter Şampiyolar Ligi final maçını TRT 1 canlı yayımlayacak.