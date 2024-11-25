Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" olduğu 24 Kasım günü, Türkiye ile birlikte KKTC'de de Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanı verilişinin dün yıl dönümüydü.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla tören düzenlendi.

Törende ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ve Atatürk Öğretmen Akademisi temsilcileri yer aldı.

İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başlayan törende, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi temsilcisi ve öğrencileri Anıt’a çelenk sundu.