Politis gazetesi “Ara Bölgedeki Kameralar Bekliyor” başlıklı haberinde geçtiğimiz günlerde “Podamya”da (Dereliköy) yaşanan ve Pakistanlı bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya da atıfta bulunarak, ara bölgedeki kontrollerin artırılması ve elektronik gözetimin hızlandırılması gerektirdiğini yazdı.

Polisin, ara bölgenin her noktasında bulunmasının mümkün olmadığını yazan gazete, polisin, Yeşil Hat boyunca gözetim kameralarının yerleştirilmesini beklediğini belirtti.

Kameraların yerleştirildiği ve sistemin çalıştığı noktalarda yasa dışı faaliyetlerin önüne geçildiğine dikkati çeken gazete, kameraların özellikle kaçak avlanma ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine katkı sağladığını yazdı.

Gazete, kameraların, Güney Kıbrıs ve İsrail savunma bakanları tarafından 2021 yılında imzalanan anlaşma gereği İsrail şirketi Elbit tarafından yerleştirileceğini belirtti.

Anlaşma gereği sistemin 2024 yılı içerisinde teslim edilmesinin öngörüldüğünü ancak İsrail’deki savaş durumu nedeniyle bu sürenin uzatılmasının talep edildiğini belirten gazete, bu gelişmenin ardından sistemin yerleştirilmesinin bu yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre, maliyeti 27.5 milyon euro olarak hesaplanan sistemin hayata geçirilmesi için altyapıya yönelik ek çalışma yapılması gerekli olacak.

Tüm sistemin yerleştirilmesiyle, Yeşil Hat gece ve gündüz 24 saat gözetlenebilecek.

Gazete, merkezi idaresi Rum Milli Muhafız Ordusu’nda olacak sistemin hayata geçmesiyle birlikte merkezi Güney Lefkoşa’da olacak özel bir birimin kurulacağını yazdı.

RMMO personelinin, kameraların kaydettiği tüm görüntüleri izleyeceği ve olayları polise bildireceğini yazan gazete, poliste de RMMO ile anında iletişim halinde olacak benzer bir birimin kurulduğunu belirtti.

Habere göre, kameralardan sorumlu olacak RMMO subay ve astsubaylar, sistemin idaresini ele almadan önce İsrail ve Güney Kıbrıs’ta eğitim aldı.