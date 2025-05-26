Alithia ve Fileleftheros’un DİSİ’den yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Dimitriu, partisinden bazı milletvekillerinin ve diğer yetkililerin katıldığı ziyaret sırasında KKTC’deki köylere yeniden iskan edilen ve orada yaşayan “mahsur” Maronit cemaati üyeleriyle görüştü. Dimitriu özellikle “mahsur” (1974’te Güney Kıbrıs’a geçmeyip KKTC’de yaşamaya devam eden) bir annenin “gücünü, fedakarlığını ve suskun mukavemetini” övdü.

KKTC’de yaşayan Maronitleri dinlemek ve “seslerini duyurmak" için bölgeyi ziyaret ettiklerini belirten Dimitriu “Ümidi ve aynı zamanda ülkeyi ısrarla canlı tutanları desteklemek görevimizdir. Unutmuyoruz, yarım vatana razı olmuyoruz” dedi.

Dimitriu Kıbrıs sorunundaki yeni sürece değinirken, “adil, sürdürülebilir ve kapsamlı çözüm için her fırsatı değerlendirmek görevimizdir” ifadesini kullandı.