Vatandaşın vergisiyle vatandaşa hakaret Vatandaşın vergisiyle vatandaşa hakaret

Kişmir'in avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkemeler önünde  basına yaptığı açıklamada, davayı yürütecek savcının görevlendirildiğini kaydetti.  Esendağlı, meclis tutanaklarının mahkemeye sunulup sunulmayacağı, mecliste mahkemeye sunulmaya değecek bir tutanak olup olmadığı ve 1983’te yasanın geçirildiği döneme ilişkin bir inceleme" yapılacağını belirtti.