AKSA Süper Lig
DÜN
Yenicami-Doğan T.Birliği:2 – 3
BUGÜN
Cihangir-Esentepe :2 – 2
Göçmenköy-CB Gençlik Gücü : 0 – 3
Lefke-Mağusa T.Gücü: 2 – 4
Karşıyaka-M.Değirmenlik:0 – 2
22 Aralık 2024, Pazar
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-A.Yeşilova (Ali Özer)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Çetinkaya (Tufan Çerçioğlu)
23 Aralık 2024, Pazartesi
18.30 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumupınar-Gönyeli (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.Lig
BUGÜN
Yeniboğaziçi-Mormenekşe: 0 – 1
Hamitköy-K.Kaymaklı: 3 – 1
Vadili-Maraş: 0 – 0
S.Geçitkale-A.Kozanköy: 0 – 2
15 Aralık 2024, Pazar
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Yalova (Zekai Töre)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı Türk Ocağı (Hakan Ünal)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-N.Dipkarpaz (Ferhat Tuna)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Düzkaya (Mustafa Öztugay)