AKSA Süper Lig
DÜN
Yenicami-Doğan T.Birliği:2 – 3
BUGÜN
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Esentepe (Turgay Misk)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-CB Gençlik Gücü (Osman Özpaşa)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Mağusa T.Gücü (Evren Karademir)
14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-M.Değirmenlik (Kerem Eran)
22 Aralık 2024, Pazar
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-A.Yeşilova (Ali Özer)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Çetinkaya (Tufan Çerçioğlu)
23 Aralık 2024, Pazartesi
18.30 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumupınar-Gönyeli (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.Lig
BUGÜN
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Mormenekşe (Fehim Dayı)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-K.Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Maraş (Burak Mandıralı)
14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-A.Kozanköy (Fatih Bardakçıoğlu)
15 Aralık 2024, Pazar
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Yalova (Zekai Töre)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı Türk Ocağı (Hakan Ünal)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-N.Dipkarpaz (Ferhat Tuna)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Düzkaya (Mustafa Öztugay)