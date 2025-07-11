Haravgi gazetesine göre AKEL yaptığı açıklamada, Türkiye'de hakkında tutuklama emri çıkarılan Şener Levent’e yönelik desteğini dile getirdi.

Bu gelişmenin oldukça endişe verici olduğunu belirten AKEL, bu konuyu Avrupa düzeyinde gündeme getireceklerini de ifade etti.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Rum Gazeteciler Birliği'nin konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Rum Gazeteciler Birliği, “Şener Levent’in Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından korunması ve 'uluslararasılaştırılması' gerekliliğinden” bahsetti.

Birlik ayrıca “Şener Levent’i desteklemesi ve Türkiye’yi kınaması” için de Rum Yönetimi’ne çağrıda bulundu.