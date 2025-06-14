Filelftheros gazetesi DİSİ’nin, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına karşı çıkarken, AKEL’in ise İsrail’in saldırısının bölge için riskleri artırdığından bahsettiğini yazdı.

Habere göre DİSİ yaptığı açıklamada Orta Doğu’daki gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirterek, şu andaki önceliğin, gerginliğin azaltılması ve itidal gösterilmesi olduğunu, bu çerçevede, derin çatışmalardan kaçınılması ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümlenmesi gerekliliğinden söz etti.

DİSİ açıklamasında ayrıca bölgede barışın sağlanmasının gerekli olduğunu bununla birlikte İran’ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini belirtti.

Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi kolları koruyan ve donatan aşırı İslamcı ve köktendinci bir devletten söz eden DİSİ, bunun bölge ve tüm dünya için yıkıcı olacağını söyledi.

AKEL ise açıklamasında İsrail’in saldırısının, bölgedeki ve dünyadaki güvenlik ve barış için riskleri artırdığına dikkati çekti.

Netanyahu rejiminin, Filistin halkının soykırımıyla paralel, Orta Doğu’nun tamamını tam bir yangının, hatta yıkımın eşiğine getirdiğini belirten AKEL, nükleer tesislerin vurulmasının insan hayatı ve bölgedeki çevre için hesaplanamaz ve orantısız tehlikelere neden olduğunu ifade etti.

AKEL ayrıca açıklamasında, Rum Yönetimi’nin hiçbir şekilde savaş operasyonlarına müdahil olmayacağı mesajını vermesi gerektiğini de belirtti.

(FK/HÖ)