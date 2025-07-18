Görüşmenin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak New York’ta gerçekleştirilen temaslar ışığında yapıldığını yazan Haravgi gazetesi, Stefanu’nun görüşmede müzakerelerin derhal Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması gerektiğini vurguladığını iletti.

Stefanu’nun Hollanda büyükelçisini AKEL’in Kıbrıs sorunuyla ilgili tezleri konusunda bilgilendirdiği yazan gazete, Stefanu’nun görüşmelerin müzakere kazanımları temelinde ve Kıbrıs sorununun, BM kararlarında belirlendiği üzere siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü hedefiyle sürdürülmesi gerekliliğinin altını çizdiğini iletti.

Buna paralel olarak Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasındaki yeniden yakınlaşmanın oynadığı belirleyici role de değinen Stefanu, ortak faaliyetler ile iki toplumun sürekli temasının marjinal bir faaliyet değil, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürecin temel bileşeni olduğunu da belirtti.

Görüşme sırasında iki tarafın ortak ilgili alanına giren Avrupa konuları ile uluslararası konuların ele alındığı da kaydedildi.

Gazetede yer alan başka bir habere göre ise Stefanu “Astra’ya” verdiği demeçte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili tezleriyle alakalı eleştirilerde bulunarak, Rum kesiminin tüm kritik meselelerde net tezlere sahip olmadığını ifade etti.

Müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlamasına için net taahhütler olması gerektiğinden söz eden Stefanu, Rum kesiminin uluslar sahnedeki güvenirliğinin korunmasının önemine de değinerek, açık ve net tezlerinin olmamasının pazarlık güçlerini zayıflatabileceğini savundu.

Stefanu AKEL’in, BM’nin ilgili kararlarınca belirlendiği üzere iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünü tam anlamıyla desteklediğini de ekledi.