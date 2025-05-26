Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerine geçtiğimiz hafta yapılan fiyat artışını değerlendirdi.

“Petrol ürünleri, uluslararası piyasalardan dolar karşılığı alınan ürünlerdir. Geçen sene otomasyon devreye girdikten sonra ürettiğimiz siyasetle, akaryakıtı fonlamaya başladık ve fiyatları aşağıda tutmayı başardık” diyen Bakan Amcaoğlu, en başta Euro Diesel olmak üzere, akaryakıtla birlikte sıvılaştırılmış gazın, ülkemizdeki birçok işletmenin ana girdi maliyetini oluşturduğunu kaydetti.

Sıvılaştırılmış gazın turizm tesislerinde olduğu gibi süt ve unlu mamullerin üretiminde kullanıldığını ve hatta süt ve unlu mamullerin üretiminde en büyük girdi maliyetini teşkil ettiğini anlattı.

Ülkemize ayda yaklaşık 3 bin 500 ton sıvılaştırılmış gaz geldiğini ve bunun yüzde 60’ının doğrudan bu bahsettiğimiz işletmelere gittiğini örnekleyen Bakan Amcaoğlu şunları söyledi:

“Sıvılaştırılmış gaz ve Euro Diesel ürünleri, girdi maliyeti olarak üreticinin, esnafın, vatandaşın önemli bir sorunudur. Bu girdi maliyetlerini mümkün olduğunca aşağıda tutmak; vatandaşı, işletmecileri, üreticiyi ve aynı zamanda kamu maliyesini korumak noktasında politikalar üretmekteyiz. Ancak bizim akaryakıt üretimimiz yoktur. Dolar karşılığı uluslararası piyasalardan almak zorundayız ve fiyatları da tüm koruma politikalarımıza rağmen zaman zaman artırmak zorunluluğu ile karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta yaşanan da tüm tedbirlere rağmen zorunlu olarak yapmak zorunda kaldığımız bir artıştır.”

Bu açıklamayı yapma sebeplerinin “Yine mi zam, yine mi zam” şeklindeki bazı eleştirileri haksız çıkarmak olmadığına da işaret eden Bakan amcaoğlu, “En son geçen sene Nisan’da akaryakıta zam yapıldı. Haliyle yine mi zam yine mi zam diye yakınmak ya da eleştirmek de pek haklı değildir” dedi.

Bizdeki akaryakıt fiyatlarının hala Türkiye, Güney Kıbrıs ve geçen hafta oradaydım İngiltere’den daha ucuz olduğuna da işaret eden Amcaoğlu, ülkedeki asgari ücretin de bahse konu ülkelerden düşük olmadığını hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, şu anda, KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye’de, 10 kilogramlık tüp gaz fiyatı ile 95 Oktan benzin ve Euro Diesel’in litre fiyatlarının TL cinsinden aşağıdaki gibi oldukları bilgisini de verdi.