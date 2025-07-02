Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir doğasever vatandaşımız bize gönderdiği fotoğrafla birlikte düşüncelerini paylaşarak ülkemizde ağaçların neden faydalı olduğunun bir örneğini bizlerle paylaştığını ifade etti.

Doğasever vatandaşımız, ülkemizin her geçen gün çölleştiğini belirterek “Ağaçlar kesilirken kimse sesini çıkarmaz ama herkes bir yere gitti mi fotoğraftaki gibi arabasını ağaç bulup altına park etmek ister… Fakat herkes bu fotoğraftaki kadar şanslı değildir” diyerek sitem etti.

Ağaçların birçok faydası olduğunu bunların başında yağmuru çektiğini, temiz hava ürettiğini ve fotoğraftaki gibi insanlara gölge sağladığını ifade eden vatandaşımız, “Ancak bu kadar çok faydası olan ağaçların son yıllarda inşaat furyasına kurban edildiğini görüyoruz. Neredeyse ülkemizin her yerinde süren inşaat patlaması nedeniyle başta ormanlık alanlar olmak üzere her yerde ağaçlar katledilerek yerine inşaatlar yapılıyor” diye konuştu.