Politis gazetesi manşetten “Island Cyprus” Kıbrıs Turizmine Karşı-Türkiye ve İşgal Altındaki Toprakların Turistleri Çekmekle İlgili Yeni Çabası” başlığıyla manşetten ve “Ankara Island Cyprus İle Yeniden Vuruyor” başlığıyla iç sayfadan verdiği haberinde; Türkiye’nin, KKTC için yarattığı yeni turistik kimlik ve “Island Cyprus-Ada Kıbrıs” sloganlı kampanya ile Güney Kıbrıs’tan turistleri “çalmaya” çalıştığını iddia etti.

Türkiye’nin “Ada Kıbrıs” kampanyasının, Türkiye’nin Ege kıyısını tanıtmak için hazırladığı “TurkAegean” sloganlı kampanyasını tekrarlar nitelikte olduğunu yazan gazete, Yunanistan’ın itirazının ardından “TurkAegean” sloganının yasaklandığını da anımsattı.

KKTC'nin turizminin tanıtılması amacıyla oluşturulan “Ada Kıbrıs’”ın tanıtımının İstanbul’da yapıldığını yazan gazete, kampanya çerçevesinde KKTC mutfağı ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığını belirtti.

Habere göre Yunanistan Amerikan Koleji Öğretim Görevlisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Müdürü Konstantinos Filis konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada “Türkiye’nin, sahte devlete varlık kazandırmak ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dengi olarak yükseltmek için her şeyi yaptığını” savundu.

Filis, iki toplumun eşitlenmesi ve eşit sayılması için “Ada Kıbrıs” gibi üstlenilen girişimlere hazırlıklı olmaları gerektiğini de belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı Andreas Loverdos ise gazeteye yaptığı açıklamada “sahte devletin, tüm Kıbrıs ile eşitlendirilmeye çalışılmasına yönelik turistik kampanyanın kabul edilemez olduğunu” ileri sürerken “tarihi gerçekliğin çaptırılmasına, işgal ve istilanın yasallaşmasına izin vermemeleri gerektiğini” de savundu.

-Moldovyalı turizm acenteleri Ay.Napa’da

Politis gazetesi bir başka haberinde ise Ay.Napa bölgesinde geçen yıl turist konaklama oranlarının memnuniyet verici olması ve bu yıl da aynı beklentinin bulunmasına karşın yerel idarenin, yeni pazarları geliştirmek için çaba gösterdiğini yazdı.

Gazete, Moldovya’dan Güney Kıbrıs’a direkt uçuşların başlaması çerçevesinde Moldovya’dan 22 seyahat acentesinin Ay.Napa’ya gelerek ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.

Habere göre Moldovyalı seyahat acenteleri temsilcileri Ay.Napa bölgesindeki turistik tesislerinin yanı sıra Ay.Napa Belediye Başkanı Hristos Zannettu ile de bir görüşme gerçekleştirdi.