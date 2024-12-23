Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda önceki gün saat 10.00 sıralarında seyreden 43 yaşındaki Hasan Kazın, plakası meçhul motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolda sürüklendi.
Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazın, ameliyatın ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.
YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI
Bafra’da, Tatlı Market önlerinde seyreden araç yolun sağına geçerek, 23 yaşındaki yaya Mehar Ali’ye çarptı. Sürücü, önceki gün akşamüzeri meydana gelen kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan Mehar Ali, kendi imkanlarıyla gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, kaburga ve sol kalça kemiği kırığı teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Lefkoşa-Dikmen anayolunda 194 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden 24 yaşındaki Ramiz Kaynar, yönetimindeki AE18LLJ plakalı araçla aynı istikamete seyreden 25 yaşındaki Yakup Yıldırım yönetimindeki MY 001 plakalı salon araca çarptı.
Önceki akşamüzeri meydana gelen kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü Ramiz Kaynar tutuklandı.
17 YAŞINDAKİ ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE YASAL İŞLEM
Gazimağusa-İskele anayolunda önceki akşam 210 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden 17 yaşındaki Mehmetemin Hacıoğlu, St. Barnabas çemberini geçtiğinde yönetimindeki NF 468 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik adasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken Hacıoğlu aleyhinde, sürüş ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı için yasal işlem başlatıldı.
PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Yine dün sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da Yayla Sokak üzerinde, 92 miligram alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Halil Beyaz Yürük, yönetimindeki LP 203 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yürük’ün aracı park halindeki 21 yaşındaki Muzaffer Arat sorumluluğundaki THB 993 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken araç sürücüsü Halil Beyaz Yürük aleyhinde alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.
GÜZELYURT’TA KAZA
Güzelyurt’ta Kutlu Adalı Bulvarı'nda dün saat 01:30 sıralarında meydana gelen kazada 30 yaşındaki sürücü Eral Yükselir yaralandı.
216 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden, Universal Bank önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Eral Yükselir yönetimindeki EP 717 plakalı salon araç yoldan çıkarak ağaçlara ve reklam panosuna çarptı.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Eral Yükselir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.