Fileleftheros gazetesi “4’üncü Devletler Arası Başvuru Aralık Ayına Erteleme Aldı” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin 4’üncü devletler arası başvurusu çerçevesinde mülkiyet konusunu kapama çabasını bertaraf etmeyi başardığını ileri sürdü.

4’üncü devletler arası başvurunun, Avrupa Konseyi Sekreteryasının ilgili faaliyetlerinin ardından, gelecek aralık ayına ertelendiğini yazan gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Sekreteryanın, Bakan Vekilleri-Daimi Temsilciler Komitesi toplantısı sırasında konunun oya sunulmasını gündeme getirmeme kararı aldığını belirtti.

Τürkiye’nin yıllardır KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na atıfta bulunarak mülkiyet konusunda 4’üncü devletler arası başvuruyu kapatmaya çalıştığını savunan gazete, olguların; her ne kadar davanın soruşturmasının kapanmasına çok yaklaşmış olsa da, Rum Yönetimi’nin diplomatik hamleleriyle konunun açık kalmasının sağlandığını belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı ile Hukuk Dairesi arasındaki sıkı iş birliği neticesinde, Güney Kıbrıs’ın pozisyonunun, Strazburg’ta güçlendiğini belirten gazete, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 4’üncü devletler arası başvuru konusundaki karar ile ilgili olarak Avrupa Konseyi’nin denetimi altında olduğunu anımsattı.

Gazete, bu gözetiminin sonlandırılması tehlikesinin bulunmasına karşın, AİHM kararının yerine getirilmesi olan konunun özününün, mülkiyet başlığında açık kalmaya devam ettiğini yazdı.