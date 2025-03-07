1 litrelik Koop Süt’ün fiyatı, Ramazan nedeniyle 49 TL’den 46.50 TL’ye düşürüldü. Ancak 2.50 TL’lik bu indirim, vatandaşları tatmin etmedi.

Sosyal medyada yer alan süt fiyatındaki indirim haberlerine yorum yapan birçok kişi “Bu indirimli hali mi?” dedi.

Tepkilerin bazıları şöyle:

Muhammet Mustafa Ömeroğlu:

Ramazan boyunca fiyatların yarı yarıya inmesi lazımdı devlet gereken neyse yapmalıydı

Osman Bıçakçı:

Ramazan bitince bindirim olacak

Ender Kaplanlar:

2.50 TL iyi para

Gülcan Soler:

Su içerim ama size bu parayı vermem. Sadece Ramazan ayında indirim ha..

Mustafa Sakallı:

Geçen gün Koop satış yerine gittim, orda çalışanlar bana ramazan süresince Koop süt ve süt ürünlerinde indirim yaptı dediler ben de inandım süt hellim ve beyaz peynir aldım evet indirim yaptı ancak indirim yapmasına rağmen Gülgün süt ürünlerinden %20 daha pahalı kısacası Koop halkla dalga geçiyor

Ali Elizel:

Halkı zam zam deli ettiniz noldu şimdi indirim. Belki kökden silinirsiniz

Mehmet Rukiye Arslan:

Çokkkkkk büyük indirmiş vaybeeee ne kadarda büyük bi indirim yapmış gerçekten tebrik ediyorum

Ufuk Hassan:

Ramazandan sonrada gazzıklı bindirimin sinyallerini veriyor

Alper Köse:

Ramazanda Müslüman olduğunuz mu aklınıza geldi niye ramazan