1 litrelik Koop Süt’ün fiyatı, Ramazan nedeniyle 49 TL’den 46.50 TL’ye düşürüldü. Ancak 2.50 TL’lik bu indirim, vatandaşları tatmin etmedi.
Sosyal medyada yer alan süt fiyatındaki indirim haberlerine yorum yapan birçok kişi “Bu indirimli hali mi?” dedi.
Tepkilerin bazıları şöyle:
Ramazan boyunca fiyatların yarı yarıya inmesi lazımdı devlet gereken neyse yapmalıydı
Ramazan bitince bindirim olacak
2.50 TL iyi para
Su içerim ama size bu parayı vermem. Sadece Ramazan ayında indirim ha..
Geçen gün Koop satış yerine gittim, orda çalışanlar bana ramazan süresince Koop süt ve süt ürünlerinde indirim yaptı dediler ben de inandım süt hellim ve beyaz peynir aldım evet indirim yaptı ancak indirim yapmasına rağmen Gülgün süt ürünlerinden %20 daha pahalı kısacası Koop halkla dalga geçiyor
Halkı zam zam deli ettiniz noldu şimdi indirim. Belki kökden silinirsiniz
Çokkkkkk büyük indirmiş vaybeeee ne kadarda büyük bi indirim yapmış gerçekten tebrik ediyorum
Ramazandan sonrada gazzıklı bindirimin sinyallerini veriyor
Ramazanda Müslüman olduğunuz mu aklınıza geldi niye ramazan