Haravgi, Baf’a içme suyu taşıyan ana su hattında dün akşamüzeri meydana gelen arıza sebebiyle Baf belediyesi, Akama bölgesi, Hloraka ve Lemba köylerinde ciddi sorun yaşandığını yazdı.

Haberde, Baf ve bölgesine günde 30 bin metreküp su sağlayan ana hattın Yeroşibu köyünün kuzeyindeki bölümünde meydana geldiğini ve hattın toprağın derinlerinde olmasının, tamir çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

Öte yandan Fileleftheros BAE’nin hibe ettiği ve Güney Kıbrıs’a ulaşan 20 milyon euro değerindeki 13 mobil tuzlu su arıtma tesisinin kurulum maliyetinin 2 milyon euro olacağını ve kuruluma Moni elektrik santralinde başlanacağını yazdı.

Habere göre kurulum ve işletmesi, ülke içinde ve dışında bu işlerde deneyim sahibi bir şirkete verilen mobil tesislerinin 2026 sonuna kadar sadece Moni bölgesinde olacak. Mevcut projeye göre tesislerden toplam günlük 13 bin 650 metreküp üretim kapasiteli olanlar Limasol’a, günlük bin 350 metreküp üretim kapasitesine sahip olanlar da Baf’ta kurulacak. Baf’ta ayrıca günlük 2 bin metreküp üretim kapasiteli yeni bir tesis kurulacak.

Aynı gazete, Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) turizm ve kentsel gelişim nedeniyle su ihtiyacı artan Limasol’un su ihtiyacını takviye için Vasiliko’daki tuzlu su arıtma tesisinin kapasitesinin önemli ölçüde artırılmasını önerdiğini yazdı.

Habere göre AİK, Vasiliko’da, günde 60 bin metreküp üretme kapasitesine sahip mevcut tesisin yanına günlük 40 bin metreküp üretim kapasitesinde bir tesis kurulmasını ve günlük üretim miktarının 100 bin metreküpe çıkarılmasını önerdi.

Gazete bu önerinin, BAE’nin hibe ettiği mobil tesisin Moni’ye kurulmasına Limasol-Pirgo sakinlerinin sert tepki gösterdiği bir döneme denk geldiğine vurgu yaptı.