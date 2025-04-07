Erenköy- Karpaz Belediyesi, İskele Belediyesi ve Kaleburnu Arkeo Festivali Organizasyon Komitesi iş birliğinde düzenlenecek olan 2. Kaleburnu Arkeo Festivali 13 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Güneşin en güzel doğduğu yer” temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek festival ile bölgedeki kazı çalışmaları ve bu çalışmalarda gün yüzüne çıkan tarihi eserlere yönelik farkındalık yaratılması, Kaleburnu’nun kültürel zenginliklerinin tanıtılması ve bölge halkının ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor.

Festival kapsamında müzik performansları, doğa yürüyüşleri, fotoğraf çekimleri, tarihi alanlara geziler, çocuklara yönelik atölye çalışmaları, sergiler ve kazı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin yanı sıra, yerel ürünlerin tanıtılıp satışa sunulacağı stantlar kurulacak.

Tarihi ve kültürel miras açısından oldukça zengin bir yapıya sahip olan Kaleburnu Köyü’nün markalaşmasına ve dünya ile buluşmasına katkı sağlaması beklenen festivale, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile birlikte Kral Tepesi kazı çalışmalarını yürüten Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAÜ-DAKMAR) da destek verecek.